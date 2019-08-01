Видео из Москвы: В Лефортовском тоннеле легковушка на скорости врезалась в дорожную машину

Один человек погиб, два человека в больнице с тяжелыми травмами.

Сегодня ночью, 1 августа, в Лефортовском тоннеле столицы произошло смертельное ДТП.

ДТП произошло глубокой ночью на ТТК в Лефортовском тоннеле. По словам очевидцев, грузовая машина выполняла работы по ремонту. Были выставлены все спецзнаки, но водитель иномарки на большой скорости влетел в машину дорожников. В результате мощного удара машину сильно деформировало.

На месте ДТП погиб водитель иномарки. Две его пассажирки с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП. Из-за аварии скопилась большая пробка.

Видео: ВК, Артём Леонов

Фото: ВК, ДТП и ЧП Москва