В Кингисеппе мужчину оштрафовали на 7500 рублей за прогулку с собакой

Дом нарушителя в то время был изолирован.

Двоим жителям Кингисеппа назначены штрафы за выход на улицу. Их многоквартирный дом находился в изоляции в связи с возвращением одного из соседей из Доминиканы. Об этом сообщила пресс-служба судов Ленинградской области.

Мужчины 39 и 45 лет нарушили запрет всего за несколько дней до срока его окончания. Им нужно было оставаться дома до 11 апреля, однако 8 и 10 числа один из оштрафованных решил пойти на работу, а другой выгуливал собаку, отойдя от дома более чем на 100 метров. Оба гражданина поплатились административным штрафом в размере 7500 рублей.

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