В Кингисеппе 23-летний автомобилист попытался дать инспектору 20 тысяч рублей

Полицейский не принял взятку.

В Кингисеппе мужчина подозревается в покушении на дачу взятки инспектору Госавтоинспекции. Подробности рассказали в СК по Ленобласти.

Кингисеппским межрайонным следственным отделом в отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Дело в том, что 25 мая 2025 года подозреваемый, находясь в салоне служебного автомобиля, лично передал 20 000 рублей старшему инспектору ДПС за непривлечение к административной ответственности. Полицейский не принял деньги.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, способствовавших произошедшему.

Ещё одного мужчину будут судить за попытку дать взятку полицейскому в Бокситогорске.

Фото: Piter.TV