Житель Кингисеппа бросил петарду в 5-летнюю девочку и предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины.

Кингисеппский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия, сообщает пресс-служба Селдственного комитета по Ленинградской области.

По версии следствия, 9 августа 2024 года мужчина в Летнем саду Кингисеппа беспричинно взорвал петарду, в результате чего пострадала 5-летняя девочка. Она получила травмы.

Собранные доказательства позволили направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия).

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Фото: Piter.TV