В Кингисеппе машина сбила лосенка

Животное не успело перебежать дорогу.

В ночь на вторник, 14 июля, неизвестный водитель сбил молодого лосенка на дороге в Кингисеппе. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Дорожный контроль Ленинградская область".

По предварительной информации, происшествие произошло примерно в 2:00 между Олимпийским мостом и светофором. Животное перебегало дорогу, но водитель не успел среагировать на него в темноте.

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Фото: ВКонтакте / kng_kontrol47