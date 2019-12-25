В Кингисеппе машина сбила лосенка

В ночь на вторник, 14 июля, неизвестный водитель сбил молодого лосенка на дороге в Кингисеппе. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Дорожный контроль Ленинградская область".
По предварительной информации, происшествие произошло примерно в 2:00 между Олимпийским мостом и светофором. Животное перебегало дорогу, но водитель не успел среагировать на него в темноте.
Ранее мы рассказали о том, что в Лужском районе сбили двух лисят.
Фото: ВКонтакте / kng_kontrol47
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все