В Кингисеппе хозяева маленькой собаки выбросили ее в пакете из окна

Животное получило ссадины и черепно-мозговую травму.

В городе Кингисепп Ленинградской области разыскивают хозяев, которые положили свою собаку в пакет и выбросили из окна. Информация о жестоком обращении с животным появилась в социальных сетях.

"Ищем соседей этого бедного песика, которого выкинули из окна", - написали очевидцы.

Травмированное животное нашли возле дома №25 на Большой Советской улице. Собака получила ссадины и черепно-мозговую травму. Ее доставили в клинику.

Ранее мы писали, что дикие лисы стали выходить в Петербург с наступлением холодов.

Фото: ВКонтакте / Кингисепп | KNG