В Кингисеппе хозяева маленькой собаки выбросили ее в пакете из окна

В городе Кингисепп Ленинградской области разыскивают хозяев, которые положили свою собаку в пакет и выбросили из окна. Информация о жестоком обращении с животным появилась в социальных сетях.
"Ищем соседей этого бедного песика, которого выкинули из окна", - написали очевидцы.
Травмированное животное нашли возле дома №25 на Большой Советской улице. Собака получила ссадины и черепно-мозговую травму. Ее доставили в клинику.
Ранее мы писали, что дикие лисы стали выходить в Петербург с наступлением холодов.
Фото: ВКонтакте / Кингисепп | KNG
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все