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В Кингисеппе горит квартира в 9-этажном доме
Сегодня, 17:46
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В Кингисеппе горит квартира в 9-этажном доме

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На место прибыли пожарные.

В среду, 19 августа, в пожарную часть Кингисеппского района поступило сообщение о возгорании в квартире на 6-ом этаже 9-этажного дома. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, огонь вспыхнул примерно в 17:00 по адресу: улица Жукова, дом 10а. Квартиру на площади 12 "квадратов" тушат пожарные службы. 
 
Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы рассказали о том, что на Выборгском шоссе сгорел "Форд".

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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