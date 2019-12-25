На Выборгском шоссе сгорел "Форд"

По предварительной информации, никто не пострадал.

Вечером 17-го августа в Выборгском района сгорела иномарка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре по адресу Выборгское шоссе, 22 поступило в 22:54. Огонь уничтожил сгораемые части у машины марки "Форд". В 23:30 пожар ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали.

Возгорание машин также произошло в Василеостровском районе. У Капитанской улицы, 5 пострадали "Рено" и "БМВ". О пожаре стало известно в 6-м часу утра.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с ДТП в Адмиралтейском районе, в нем пострадали три человека.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб