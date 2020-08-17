В ДТП в Адмиралтейском районе пострадали три человека

Один из пострадавших ― пешеход. Он находился на тротуаре.

Утром 17-го августа в Адмиралтейском районе Петербурга столкнулись три автомобиля, ДТП задело пешехода. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

По предварительной информации, инцидент произошел около 11:13 на пересечении Лермонтовского проспекта и 10-й Красноармейской улицы. Водитель "Хендэ" при повороте налево врезался в "Ладу", после чего они сбили пешехода, который находился на тротуаре. Затем авто задели "БМВ". В результате ДТП пострадала пешеход 1955-го года рождения, пассажир "Лады" 1953-го года рождения и пассажир "Хендэ".

По факту ДТП проводится проверка.

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Видео: Piter.TV