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В ДТП в Адмиралтейском районе пострадали три человека

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Один из пострадавших ― пешеход. Он находился на тротуаре.

Утром 17-го августа в Адмиралтейском районе Петербурга столкнулись три автомобиля, ДТП задело пешехода. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

По предварительной информации, инцидент произошел около 11:13 на пересечении Лермонтовского проспекта и 10-й Красноармейской улицы. Водитель "Хендэ" при повороте налево врезался в "Ладу", после чего они сбили пешехода, который находился на тротуаре. Затем авто задели "БМВ". В результате ДТП пострадала пешеход 1955-го года рождения, пассажир "Лады" 1953-го года рождения и пассажир "Хендэ".

По факту ДТП проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водителя такси задержали за смертельное ДТП на Пулковском шоссе. 

Видео: Piter.TV 

Теги: дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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