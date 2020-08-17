Водителя такси задержали за смертельное ДТП на Пулковском шоссе

Оно произошло ранним утром 16-го августа.

Пассажирка такси погибла после ДТП на Пулковском шоссе. Водителя задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

"Киа" двигалась от Волхонского шоссе в сторону КАД. Водитель 1997-го года рождения не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, затем на силовое ограждение и мачту уличного освещения. Пассажирка 1990-го года рождения скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK