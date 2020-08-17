  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:37
77
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Водителя такси задержали за смертельное ДТП на Пулковском шоссе

0 0

Оно произошло ранним утром 16-го августа.

Пассажирка такси погибла после ДТП на Пулковском шоссе. Водителя задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

"Киа" двигалась от Волхонского шоссе в сторону КАД. Водитель 1997-го года рождения не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, затем на силовое ограждение и мачту уличного освещения. Пассажирка 1990-го года рождения скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". 

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дтп, смертельное дтп, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии