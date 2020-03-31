В Кингисеппе Госстройнадзор дал разрешение на ввод в эксплуатацию бассейна

В среду, 29 декабря, в Кингисеппе комитет Госстройнадзора выдал акт ввода в эксплуатацию для бассейна. Об этом рассказала пресс-служба администрации Ленобласти.
Бассейн станет одним из крупнейших спортивных объектов региона. По словам зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский, у бассейна 3 чаши воды, 8 дорожек по 50 метров, инфраструктура, которая подходит для тренировки спортсменов олимпийского уровня.
Одновременно бассейн смогут посещать более 300 человек. Во время соревнований объект вместит в себя до 500 посетителей.
Ранее из спорткомплекса эвакуировали 80 детей из-за прорыва трубы в Невском районе.
Фото: Piter.tv
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