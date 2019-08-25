Из спорткомплекса эвакуировали 80 детей из-за прорыва трубы в Невском районе

Спасатели эвакуировали 80 детей и 10 взрослых

В понедельник, 27 декабря, в Невском районе Петербурга на Хрустальной улице в спортивном комплексе прорвало трубу в котельной. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в экстренных службах.

В четырехэтажном комплексе произошла коммунальная авария произошла над кровлей здания. В результате прорыва трубы с горячей водой затопило третий этаж. Сейчас подачу воды перекрыли.

Спасатели эвакуировали 80 детей и 10 взрослых. На место происшествия вызваны аварийная служба и скорая. Информация о пострадавших уточняется.

Добавим, что в комплексе заявили, что прорыв случился в котельной, к детям и в бассейн ничего не попало, никто не пострадал.

Ранее Клуб моряков-подводников на Васильевском острове пострадал при прорыве трубы. В этом году Клубу исполнилось 27 лет. На данный момент деятельность пришлось приостановить.

Фото: pexels