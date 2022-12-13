В Киеве снесли памятник советскому летчику Чкалову

Власти города намерены также снести монумент генералу Николаю Ватутину.

В Киеве снесли памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Соответствующее заявление сделали местные журналисты. Ранее власти украинской столицы отметили, что объект советского наследия планируется снести. В ближайшее время чиновники намерены провести аналогичные мероприятия в отношении монумента генералу СССР Николаю Ватутину. Напомним что снос памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году. Тогда Верховная Рада одобрила законопроект, который утвердил процесс декоммунизации. В последнее время Киев борется не только с советсткой символикой, но также и со всем российским.Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров ранее заявлял прессе, что украинские власти на протяжении многих лет проводили внутренний курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

В Латвии начался снос памятника освободителям Риги.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, СМОТРИ