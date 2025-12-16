В Киеве протест против мобилизации привел к столкновению с ТЦК и полицией

жители города не смогли отстоять перед полицейскими украинца, которого увезли в неизвестном направлении.

Несколько сотен жителей Киева провели в районе Троещины стихийный митинг против насильственной мобилизации сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог местного военкомата) граждан призывного возраста. Соответствующими данными поделились украинские журналисты из новостного издания "Страна". Авторы опубликовали видеозапись с места событий в собственном Telegram-канале. Известно, что шествие быстро привело к столкновениям с представителями ТЦК.

Изначально конфликт начался из-за "бусификации" молодого человека. В его поддержку выступили прохожие. Позже происходящее переросло в полноценную акцию протеста и силовое противостояние с сотрудниками военкомата. На стороне ТЦК находились полицейские. В результате военкомам удалось забрать мужчину и увезти его в неизвестном направлении.

Напомним, что с февраля 2022 года на украинской территории объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Действующие власти делают все возможное для того, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В результате граждане пытаются выехать за пределы страны, зачастую рискуя собственной жизнью. В социальных сетях на Украине регулярно публикуют видеозаписи с насильственной мобилизацией населения и конфликтах граждан с представителями ТЦК. Столкновения происходят в разных городах.

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Фото и видео: Telegram / SHOT