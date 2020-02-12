В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина. Андрей Ермак заявил, что президент Украины готов к этому при необходимости. Об этом новый глава офиса президента Украины рассказал журналистам во время своего первого брифинга. Сейчас в офисе администрации главы страны таких разговоров пока что нет. Решение о личной встрече будет принимать сам Зеленский.
Если он увидит, что она может стать шагом для получения реальных результатов
добавил Ермак
В частности, беседа между политиками может быть организована в нормандском саммите.
Ранее Piter.tv писал о том, что новый глава офиса президента Украины займется конфликтом на Донбассе.
Фото: брифинг Андрея Ермака
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