В Киеве участники заседания подрались на суде по переименованию проспекта Бандеры

В ходе слушания несколько общественных организаций выразили недоверие составу судей.

В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина. Проспектам хотят дать имена Романа Шухевича и Степана Бандеры. Об этом сообщил "Диалог.UA".

Во время заседания общественные организации высказали свое недоверие судейсткому составу. После этого судьи ушли на паузу. Также во время процесса произошла драка между участниками. Заседание завершилось эвакуацией из-за сообщения о минировании.

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