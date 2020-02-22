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В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении двух стран

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В офисе Зеленского отметили, что российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями.

Офис Владимира Зеленского оценил слова Владимира Путина о глобальном конкуренте Европы в лице сотрудничающих РФ и Украины. Об этом сообщает издание Washington Examiner.

Ранее российский президент сказал, что объединение Украины с Россией создаст для Европы "глобального конкурента". В связи с этим Запад предпринимает определенные действия, чтобы этого не произошло. 

В офисе Зеленского отметили, что российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями "отдельных лидеров". Там также добавили, что эти отношения держатся на людях, которые "живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы".

Ранее мы писали о том, что с башни "Москва-Сити" упала часть конструкций.

Видео: Youtube / Правительство России

Теги: зеленский, путин
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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