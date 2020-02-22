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С башни "Москва-Сити" упала часть конструкций

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Журналистам РБК объяснили ситуацию в службах комплекса "Око".

В вечер 21 февраля в СМИ появились сообщения об обрушении части конструкций с башни "Око" комплекса "Москва-Сити". По данным РИА "Новости", с 28-го этажа башни упала стеклянная стена. Информации о пострадавших нет.

Позже в комплексе рассказали РБК, что информация не соответствует действительности. На самом деле инцидент случался на 46-м этаже комплекса при проведении работ по замене спандреля, глухого декоративного фасадного элемента.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский канатоходец отправился в полицию из-за "превышения высоты". Он прошелся над каналом Грибоедова днем 19 февраля. 

Теги: москва сити, обрушение, происшествие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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