С башни "Москва-Сити" упала часть конструкций

Журналистам РБК объяснили ситуацию в службах комплекса "Око".

В вечер 21 февраля в СМИ появились сообщения об обрушении части конструкций с башни "Око" комплекса "Москва-Сити". По данным РИА "Новости", с 28-го этажа башни упала стеклянная стена. Информации о пострадавших нет.

Позже в комплексе рассказали РБК, что информация не соответствует действительности. На самом деле инцидент случался на 46-м этаже комплекса при проведении работ по замене спандреля, глухого декоративного фасадного элемента.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский канатоходец отправился в полицию из-за "превышения высоты". Он прошелся над каналом Грибоедова днем 19 февраля.