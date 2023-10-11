В Киеве из Аллеи городов-героев убрали названия Москвы и Минска

В украинском музее рассказали о необходимости реставрации объектов.

Названия российской и белорусской столиц, Москва и Минск, а также изображения советских медалей "Золотая Звезда" Героя Советского Союза демонтированы в Аллее городов-героев в Киеве. Данный процесс стал возможен по инициативе Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ведомства через социальные сети. В сообщении упоминается о том, что демонтаж произведен после того, как исследователи Национального реставрационного центра установили, что важно демонтировать объекты и провести их реставрацию. На текущий момент неизвестно, вернутся объекты после работ на место.

Сегодня музей войны предпринял <...> демонтаж букв, которыми выложены названия городов и изображения советских медалей "Золотая Звезда" на Аллее городов-героев. пресс-служба местного музея

Напомним, что в настоящее время звание "город-герой" носят 12 городов, а Брестская крепость удостоена статуса "крепость-герой". Все эти локации расположены на территории бывшего Советского Союза и прославились героической обороной во время Великой Отечественной войны.

В Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье