В Киеве демонтировали герб СССР на монументе "Родина-мать"

Памятник будет переименован в "Украину-мать".

Советский герб на монументе "Родина-мать" в Киеве демонтировали. Об этом рассказали журналисты из украинского издания УНИАН. Специалисты объяснили, что демонтажные работы специалисты начали еще 30 июля. Известно, что на месте объекта появится государственный символ. Работы должны быть завершены ко Дню независимости Украины, до 24 августа. Также власти страны переименуют монумент в "Украину-мать".

Демонтаж советского герба с монумента Родины-матери завершен. После двух перерывов во время демонтажа из-за воздушной тревоги работники наконец-то смогли снять советский герб с монумента и приступить к дальнейшим работам. сообщает местное издание УНИАН.

Напомним, что в июле 2022 года уже бывший министр культуры Украины Александр Ткаченко говорил о том, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР, который был установлен на щите "Родины-матери". Согласно результатам проведенного в приложении "Дия" ("Действие") электронного социального опроса по изменению символики на монументе, 85% респондентов высказались за замену герба.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье