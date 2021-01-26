В поселке Тагара мужчина 21 год назад пытался скрыть убийство сожительницы за пожаром дома

В Кежемском районе установлены обстоятельства убийства женщины 21 год назад.

Богучанским межрайонным следственным отделом о Красноярскому краю и Республике Хакасия возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства жительницы поселка Тагара Кежемского района (по части 1 статьи 105 УК РФ). Соответствующее заявление сделали сотрудник пресс-службы регионального управления СК РФ. Известно, что 13 ноября 2003 года в частном доме по улице Федосеева произошел пожар. Здание было полностью уничтожено в пламени. Спустя некоторое время в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 25-летней жительницы данного дома. Специалисты предположили, что девушка погибла в огне, однако ее костные останки обнаружить не удалось.

По факту безвестного исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело. Проведенные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия не дали положительных результатов. Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено. пресс-служба СК РФ по региону

В результате повторного изучения материалов расследования, допроса свидетелей и проведения экспертных исследований позже была установлена причастность к убийству женщины ее сожителя. У фигуранта уголовного дела полицией выявлены значимые реакции относительно обстоятельств совершенного преступления. Под тяжестью предъявленных улик местный житель признался в преступлении. Он подробно рассказал об обстоятельствах убийства. Мужчина пояснил, что он вместе с погибшей находился в состоянии алкогольного опьянения. Между сторонами возник словесный конфликт на почве ревности. Далее подозреваемый нанес женщине несколько ударов кулаком по голове, в результате чего та лишилась сознания.

Убедившись, что потерпевшая не подает признаков жизни, фигурант вынес ее тело на улицу, завернул в брезент, перенес в местную котельную, поместил в топку одного из котлов и сжег. пресс-служба СК РФ по региону

Ради сокрытия следов совершенного преступления мужчина поджег дом и скрылся с места преступления.

Петербургский суд вынес вердикт подозреваемому в убийстве женщины 1943 года рождения.

Фото и видео: ГСУ СК по Красноярскому краю