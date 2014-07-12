В Керчи после погони задержан нетрезвый водитель

Полицейские составили в отношении местного жителя пять протоколов по КоАП.

Российские правоохранительные органы по городу Керчь после погони смогли задержать нетрезвого водителя, ранее который проигнорировал сигнал об остановке. Известно, что представители ДПС в ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения попытались остановить иномарку. Однако находившийся за рулём мужчина проигнорировал требование полицейских. Во время движения автомобиль совершал опасные манёвры,а также дважды нарушил ПДД. Транспортное средство выехало на встречную полосу движения. Однако инспекторы смогли остановить машину. В ней находился 45-летний местный житель.

По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе 1,07 мг/л этилового спирта. пресс-служба МВД РФ

В отношении правонарушителя составлено пять административных протоколов по четырём статьям КоАП РФ. Сейчас мужчина отстранен его управления транспортным средством. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.

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Фото и видео: МВД Медиа