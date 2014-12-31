В Кемеровской области сотрудники полиции во время задержания лихача применили огнестрельное оружие

Полиция задержала мужчину, который управлял машиной без водительского удостоверения.

Российские правоохранительные органы по городу Березовскому Кемеровской области получили из дежурной части информацию о том, что по одной из улиц автомобиль передвигается с нарушением Правил дорожного движения. Оперативники нашли машину и потребовали от водителя принудительно остановить транспортное средство. Мужчина сначала решил подчиниться, но после решил скрыться от полицейских. В результате инспекторы ГИБДД начали преследование транспортного средства.

Во время погони нарушитель игнорировал неоднократные требования полицейских остановиться и увеличивал скорость, чем создавал угрозу безопасности других участников ПДД. пресс-служба МВД РФ по региону

Инспекторам пришлось произвести два предупредительных выстрела вверх, а также пять по колесам автомобиля. Водитель не справился с управлением, после чего съехал в кювет. Позже оперативники установили, что машина не состояла на учете. Государственные регистрационные знаки на машине были поддельными. За рулем находился ранее судимый местный житель, у которого отсутствовали водительские права. От медицинского освидетельствования мужчина отказался. В отношении злоумышленника составлены протоколы об административных правонарушениях по пяти статьям. Нарушитель получил штрафы на общую сумму в три тысячи рублей, а также 1 суток ареста.

В СКФО завершено дело о незаконном обороте оружия и взрывных устройств.

Фото и видео: МВД Медиа