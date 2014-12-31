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В Кемеровской области сотрудники полиции во время задержания лихача применили огнестрельное оружие

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Полиция задержала мужчину, который управлял машиной без водительского удостоверения.

Российские правоохранительные органы по городу Березовскому Кемеровской области получили из дежурной части информацию о том, что по одной из улиц автомобиль передвигается с нарушением  Правил дорожного движения. Оперативники нашли машину и потребовали от водителя принудительно остановить транспортное средство. Мужчина сначала решил подчиниться, но после решил скрыться от полицейских. В результате инспекторы ГИБДД начали преследование транспортного средства.

Во время погони нарушитель игнорировал неоднократные требования полицейских остановиться и увеличивал скорость, чем создавал угрозу безопасности других участников ПДД.

пресс-служба МВД РФ по региону

Инспекторам пришлось произвести два предупредительных выстрела вверх, а также пять по колесам автомобиля. Водитель не справился с управлением, после чего съехал в кювет.  Позже оперативники установили, что машина не состояла на учете.  Государственные регистрационные знаки на машине были поддельными. За рулем находился ранее судимый местный житель, у которого отсутствовали водительские права. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.  В отношении злоумышленника составлены протоколы об административных правонарушениях по пяти статьям. Нарушитель получил штрафы на общую сумму в три тысячи рублей, а также 1 суток ареста.

В СКФО завершено дело о незаконном обороте оружия и взрывных устройств.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: гибдд, ирина волк, кемеровская область, мвд, регионы, стрельба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости России,

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