Из здания общими усилиями были спасены четыре человека.

В Кемеровской области сотрудники полиции и горожане спасли на пожаре семью. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России. Известно, что сигнал о возгорании жилого частного дома поступил в ночь на 23 декабря. Спасатели выехали по адресу на улице Большевистской. Туда же был направлен экипаж ГИБДД. Представители закона добрались до места раньше.

На месте оперативники увидели, что здание полностью охвачено огнем. Очевидцы успели вывести из помещений мужчину, женщину и трехлетнюю девочку. Полицейские в одной из комнат обнаружили лежащую на полу женщину. Ее удалось вынести на воздух, где пострадавшую передали на руки соседям. Там местная жительница дожидалась бригады медиков.

Представители ГИБДД организовали движение автотранспорта, расчистив для пожарной техники проезжую часть. Также они вместе с жителями района предотвратили распространение пламени на соседние постройки.

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Видео: МВД России