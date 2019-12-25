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В Кемеровской области рабочий погиб в шахте
Сегодня, 8:06
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lesjasap

В Кемеровской области рабочий погиб в шахте

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В СК РФ рассказали о трагедии.

В Кемеровской области рабочий погиб в шахте. Об этом сообщили представители Следственного комитета по региону. В пресс-службе уточнили, что рабочий погиб на территории шахты "Первомайская".

По версии следствия, в марте текущего года в забое шахты зажало горнорабочего между основанием и перекрытием механизированной секции крепи лавы. Он занимался перемещением данной конструкции... Мужчина получил травмы, которые оказались смертельными.

пресс-служба СК РФ по региону

В надзорном ведомстве объяснили, что к настоящему моменту погибшего уже подняли на поверхность из недр угольного предприятия.

Мишустин призвал обеспечить шахтеров качественной медпомощью.

Фото: Pixabay.com

Теги: кемеровская область, первомайская, регионы, шахта
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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