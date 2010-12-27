В Кемеровской области мать и сын держали в рабстве и калечили молодую девушку

Суд приговорил к 4 и 3,5 года колонии мать и сына, которые измывались над девушкой.

В 2015 году мать и сын несколько месяцев держали в рабстве девушку и измывались над ней. После того, как девушке удалось попросить о помощи, женщина и молодой мужчина скрылись. Только в этом году их удалось разыскать и задержать. Сейчас состоялся суд, который приговорил 59-летнюю женщину и ее 21-летнего сына к 4 и 3,5 года колонии.

Следствием и судом установлено, что мать и сын привезли в дом в Мариинск из областного центра девушку без определенного места жительства. Они обещали ей за помощь по дому кормить, одевать и заботиться о ней. После того как девушка оказалась в доме цыган, у нее отобрали документы и мобильный телефон. Девушку заставляли работать в доме и саду, а за малейшие недочеты ее били и истязали.

Так, за отказ колоть дрова обвиняемая порезала женщине предплечья и ягодицы. Из-за того, что 21-летней работнице приходилось редко мыться, спать на грязном полу, она заболела инфекционным заболеванием кожных покровов. Попросить помощи потерпевшая не могла, поскольку на улицу она выходила только в сопровождении кого-то из обвиняемых. При этом из одежды на ней были только халат и тапочки. СУ СК РФ по Кемеровской области

В таких условиях девушка пробыла с лета 2015 года по ноябрь 2015 года. В ноябре ей удалось попросить соседей о помощи. Те в свою очередь сообщили в полицию, и девушку освободили.

Мать и сын успели скрыться и затерялись на просторах России. Только в марте 2019 года их удалось разыскать и задержать в Иркутской области. Затем их перевезли в Кемерово, где они ожидали суда. Мать и сын признаны виновными по двум статьям "использование рабского труда, с применением насилия, с изъятием документов удостоверяющих личность потерпевшего" и "истязания, совершенные группой лиц".

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