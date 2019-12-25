В Кемерово загорелась крыша здания Президентского Кадетского училища

В Кемерово загорелось здание Президентского Кадетского училища.
На территории Президентского Кадетского училища в Кемерово, который начали строить по поручению Президента в 2018, загорелась крыша строящегося здания, сообщает ТАСС. Семь пожарных расчетов оперативно справились с пожаром на площади 120 квадратных метров.
Пострадавших во время пожара нет. Здание серьезно не пострадало, горела только мягкая кровля здания.
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Фото: ВК, Моё Белово
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