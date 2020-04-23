В Кемеровской области в селе сгорели 22 дома

Огонь уничтожил 15 жилых домов, 1 дачный дом и другие строения.

В Кемеровской области лесной пожар перекинулся на жилое село Постниково и уничтожил 23 строения.

ТАСС со ссылкой на региональное МЧС РФ сообщает, что в селе Постниково пожар на площади 1 тысячи квадратных метров уже потушен. В результате ЧП полностью сгорели 22 постройки (15 жилых домов, дачный дом, фельдшерско-акушерский пункт и несколько брошенных домов). В пожаре никто не пострадал.

Погорельцев, 26 взрослых и 13 детей, разместят в Ижморскую школу-интернат психолого-педагогической поддержки. Там организовано 40 спальных мест и горячее питание.

Видео: HUE