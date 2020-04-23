В Кемеровской области в селе сгорели 22 дома

В Кемеровской области лесной пожар перекинулся на жилое село Постниково и уничтожил 23 строения.
ТАСС со ссылкой на региональное МЧС РФ сообщает, что в селе Постниково пожар на площади 1 тысячи квадратных метров уже потушен. В результате ЧП полностью сгорели 22 постройки (15 жилых домов, дачный дом, фельдшерско-акушерский пункт и несколько брошенных домов). В пожаре никто не пострадал.
Погорельцев, 26 взрослых и 13 детей, разместят в Ижморскую школу-интернат психолого-педагогической поддержки. Там организовано 40 спальных мест и горячее питание.
Видео: HUE
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