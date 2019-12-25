В Кемерове задержаны подозреваемые в преступлении против ветерана труда

Мошенники пытались продать квартиру пенсионерки и сняли деньги с ее счета.

В Кемерове полицейские задержали подозреваемых в совершении преступлений в отношении ветерана труда. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Операция проводилась сотрудниками уголовного розыска. В МВД получили сведения о том, что неизвестные пытаются распорядиться имуществом одинокой пенсионерки, инвалида второй группы, которая находилась на лечении в стационаре. Жертве - 86 лет. Мошенники украли из ее квартиры паспорт и документы на квартиру.

В МВД рассказали, что в преступлении участвовала банда, все члены которой ранее привлекались к уголовной ответственности по статьям за мошенничество в сфере недвижимости. Фигуранты дела пойманы оперативниками с поличным после хищения с банковского счета потерпевшей более 320 тысяч рублей. Операцию у них получилось осуществить за счет фиктивной доверенности от имени пенсионерки. Ее оформил местный нотариус с фотографией в документе другого человека. Продать жилплощадь злоумышленники не смогли.

Организатором преступления стала 51-летняя жительница Кемерова. Ей помогали знакомые - 35 и 50-летний мужчины. Во время обыска их транспортного средства полиция нашла пропавшие со счета пенсионерки деньги и документы. По факту произошедшего ведется уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ, части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Супружеская чета из Саратова обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Фото и видео: официальный сайт МВД России