В Кемерове хозяин приюта, где погибли 22 человека, признал вину

Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения сроком на два месяца

В Кемерове хозяин приюта, где погибли из-за пожара 22 человека, признал вину. Об этом сообщает "РИА Новости" из зала суда.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря. Хозяину социального приюта Андрею Смирнову предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованию безопасности. По заявлению следователя СК РФ по региону, владелец не сообщал о том, что здание не отвечает требования пожарной безопасности.

Следствие ходатайствует об избрании владельцу приюта меры пресечения сроком на два месяца. Его хотят заключить под стражу до 24 февраля 2023 года.

Ранее мы сообщали, что в кемеровском приюте для престарелых погибли 22 человека.

Видео: Telegram / РИА Новости