В Казанском соборе 28 августа пройдет панихида журналистке Дарье Дугиной

В городе организуют поминки. Они пройдут в разных точках Северной столицы.

В Казанском соборе сегодня, 28 августа, в 17 часов состоится панихида по убитой Дарье Дугиной. Об этом сообщил помощник председателя отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Владимир Коваленко.

Богослужение инициировали книжный магазин "Листва", региональное отделение общероссийского молодежного движения "Евразийский союз молодежи", культурное пространство "Солнце Севера", общественное движение "Общество Будущее" и молодежное сообщество "Академисты".

Кроме того, в городе организуют поминки. Они пройдут в разных точках Северной столицы.

Ранее на Piter.tv: Захарова заявила, что Запад игнорирует данные расследования убийства Дарьи Дугиной.

Фото: Piter.tv