Спустя 12 лет в Казанском сквере Петербурга открыли вход со стороны Невского проспекта

Отныне зеленую зону собираются закрывать только на просушку.

В четверг, 15 августа, в Казанском сквере Петербурга открыли вход со стороны Невского проспекта. Теперь его будут закрывать только на просушку, сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Петербуржцы давно просили возможность заходить в сквер через широкие ворота со стороны главного проспекта. По мнению горожан, раньше было неудобно обходить периметр забора в поисках прохода.

Напомним, что сквер огородили в 2007 году. Сначала зеленую зону открывали только по выходным и праздникам, а затем закрыли на постоянную основу после жалоб РПЦ на отдыхающих. Представители церкви посчитали, что отдыхающие превратили сквер в место для загара.

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Фото: Википедия