Путин поручил модернизировать аэродром Левашово до 2022 года

В четверг, 15 августа, на сайте Кремля был опубликован список поручений, связанных с вопросом модернизации аэродрома Левашово в Петербурге.

Задачи поставил президент России Владимир Путин.

В частности, в документе отмечается что для обновления аэродрома требуется заключить концессионное соглашение с авиапредприятием "Газпром авиа". Работы необходимо выполнить за три года, до 2022 года. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев стал ответственным за исполнение поручений. В статусе объектов соглашения должны быть сооружения аэродрома совместного базирования Левашово, находящиеся в собственности России, средства обслуживания воздушного движения и другие составляющие.

Концедент – Министерство обороны России. Конкурса для заключения соглашения не требуется.

Ранее Piter.TV сообщал, что в 2020 году саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Петербурге.

Фото: kremlin.ru