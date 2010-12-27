Саммиты ШОС и БРИКС-2020 пройдут в Петербурге

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В четверг, 15 августа, глава государства подписал указ о переносе саммитов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) из Челябинска в Петербург. Россия будет председательствовать в этих организациях в 2020 году. Документ опубликован официально на сайте правовой информации.

Об этом президент России рассказал на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Владимир Путин отметил, что в Челябинске пройдет ряд мероприятий саммита, но не само событие. Причиной этому стало увеличение участников саммита. Деньги, заложенные ранее на эти цели, будут направлены на развитие города, отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что рассчитывает на снижение ипотечных ставок до конца текущего года.

Фото: kremlin.ru