Путин ждет снижения ставок по ипотеке

Этот показатель может снизиться после сокращения ключевой ставки Центробанком.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным отметил, что рассчитывает на снижение ипотечных ставок до конца текущего года. Об этом сообщило РИА Новости.

Сам банкир спрогнозировал уменьшение стоимости жилищных кредитов и отметил, что спрос на ипотеку по-прежнему стабилен. Сейчас ВТБ выдает ипотечный кредит под 9,9% годовых. Этот показатель может снизиться после сокращения ключевой ставки Центробанком.

Ранее Владимир Путин рассказал об ошибках правительства в сфере льготной ипотеки.

Видео: Piter.TV

YouTube/ CNN

YouTube/ Noe Garmo