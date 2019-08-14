  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:53
97
nastya960
Код вставки плеера

Путин ждет снижения ставок по ипотеке

0 0

Этот показатель может снизиться после сокращения ключевой ставки Центробанком.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным отметил, что рассчитывает на снижение ипотечных ставок до конца текущего года. Об этом сообщило РИА Новости.

Сам банкир спрогнозировал уменьшение стоимости жилищных кредитов и отметил, что спрос на ипотеку по-прежнему стабилен. Сейчас ВТБ выдает ипотечный кредит под 9,9% годовых. Этот показатель может снизиться после сокращения ключевой ставки Центробанком.

Ранее Владимир Путин рассказал об ошибках правительства в сфере льготной ипотеки.

Видео: Piter.TV
YouTube/ CNN
YouTube/ Noe Garmo

 

Теги: банк, ипотека, ипотечная ставка, путин
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии