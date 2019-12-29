В Казани женщина с ножом напала на двоих сыновей

По факту происшествия полиция проводит проверку.

Вечером в воскресенье, 1 марта, стало известно, что в доме на Чистопольской улице в Казани женщина попыталась зарезать двух своих сыновей и совершить самоубийство. По данным ИА "Татар-информ", один из двух семилетних близнецов погиб, за жизнь его брата и их матери борются врачи.

По предварительной информации, с заявлением в полицию обратился супруг женщины, добавили ТАСС в МВД Татарстана.

Ранее мы сообщали о том, что в одной из школ Татарстана уволили учителя, который пришел на урок в сильном алкогольном опьянении.