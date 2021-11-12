В Казани задержали членов турецкой экстремисткой организации

Пойманы трое фигурантов дела.

В Казани задержали членов турецкой экстремистской организации. Об этом сообщили представители регионального управления ФСБ РФ. Известно, что фигуранты расследования имеют отношение к запрещенной на территории РФ террористической организации "Нурджулар". Боевики действовали в Татарстане с 2019 года.

По данным силовой структуры региона, преподаватель одного из городских вузов распространял среди студентов-мусульман запрещённую идеологию. Члены движения собирались на конспиративных квартирах на собрания. Там же организаторы вербовали в свои ряды новых участников.

В настоящее время правоохранительные ведомства поймали трех фигурантов. В этот перечень попал и лидер экстремистов. Все подозреваемые были арестованы. Глава движения сознался в преступлении.

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Фото и видео: Telegram / ОПЕР Слил

