Также пострадали два человека, оба госпитализированы.

В Казани в результате ДТП погиб пешеход. Об этом сообщили в ГУ МВД по Татарстану.

Инцидент произошел утром 1 июня на пересечении проспекта Победы и улицы Дубравная. Произошло столкновение "Газели", "КАМАЗа" и манипулятора "Ренджер". В результате столкновения "Газель" вылетела на тротуар, где стояли пешеходы. Один пешеход погиб. Также пострадали два человека, оба госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что под Волгоградом машину разрубило пополам после наезда на дерево.

Видео: Telegram / МВД по Республике Татарстан