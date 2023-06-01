В результате ДТП погибли водитель и девочка.

Под Волгоградом машину разрубило пополам после наезда на дерево. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инцидент произошел 1 июня на улице Карбышева в Волжском. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП машину, в которой также находились три пассажира, разрубило пополам.

Водитель и 15-летняя девочка скончались на месте от полученных травм. Еще двое пассажиров доставили в больницу. Устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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