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Под Волгоградом машину разрубило пополам после наезда на дерево

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В результате ДТП погибли водитель и девочка.

Под Волгоградом машину разрубило пополам после наезда на дерево. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инцидент произошел 1 июня на улице Карбышева в Волжском. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП машину, в которой также находились три пассажира, разрубило пополам.

Водитель и 15-летняя девочка скончались на месте от полученных травм. Еще двое пассажиров доставили в больницу. Устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что в Сочи самокатчика зажало между двух авто.

Видео: YouTube / Высота 102

Теги: волгоград, дтп, жертвы, машина
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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