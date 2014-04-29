В Сочи самокатчика зажало между двух авто

Пострадавший доставлен в больницу, его состояние оценивают как тяжёлое.

В среду, 31 мая, в Адлерском районе Сочи случилась авария, в результате которой серьёзно пострадал мужчина, управлявший самокатом. Кадры с места событий оказались в распоряжении телеканала "360".

Как выяснилось, на улице Ленина автомобиль такси столкнулся с другой машиной. В результате самокатчика зажало между двух транспортных средств.

Мужчину удалось спасти и госпитализировать, однако врачи оценили его состояние как тяжёлое. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что две подельницы вынесли икону из храма Иоанна Богослова в Москве.

Видео: телеканал "360"