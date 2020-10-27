Две подельницы вынесли икону из храма Иоанна Богослова в Москве

Третья преступница отвлекала женщину, продающую в храме свечки. Затем воровка позвонила священнику и заявила, что икона принадлежит ей.

Во вторник, 30 мая, 3 женщины совершили похищение иконы Божьей Матери Боголюбской из храма Иоанна Богослова на Новой площади российской столице. Об этом сообщил источник телеканала "360", ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

Организовавшая кражу преступница притворилась прихожанкой: она отвлекала женщину, продающую свечки в храме, пока её подельницы вынесли икону на улицу. Затем женщина позвонила священнику отцу Павлу, и заявила, что забрала икону, поскольку она якобы является её имуществом.

Священнослужитель в ответ попросил вернуть украденное, либо предоставить официальные документы на неё, но этого сделано не было. Проверку по факту краж проводят полицейские.

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Видео: телеканал "360"