Водитель BMW сбил троих пешеходов на Олимпийском проспекте в Москве

Иномарка выехала на тротуар.

Во вторник, 30 мая, на Олимпийском проспекте в Мытищах произошло серьёзное ДТП. Машина BMW сбила сразу трёх пешеходов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу МВД по Московскому району.

Происшествие случилось примерно в 10:00. Установлено, что водитель за рулём иномарки выехал на тротуар.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее мы сообщили о том, что жительница Профсоюзной улицы рассказала об атаке беспилотника в Москве.

Фото: телеканал "360"