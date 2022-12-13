Водитель BMW сбил троих пешеходов на Олимпийском проспекте в Москве

Во вторник, 30 мая, на Олимпийском проспекте в Мытищах произошло серьёзное ДТП. Машина BMW сбила сразу трёх пешеходов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу МВД по Московскому району.
Происшествие случилось примерно в 10:00. Установлено, что водитель за рулём иномарки выехал на тротуар.
Все пострадавшие были госпитализированы.
Ранее мы сообщили о том, что жительница Профсоюзной улицы рассказала об атаке беспилотника в Москве.
Фото: телеканал "360"
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