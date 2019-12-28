В Казани простились с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

Проститься с депутатом пришли сотни человек.

В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая в Казани состоялась церемония прощания с зампредседателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Айратом Хайруллиным. Он накануне погиб в авиакатастрофе.

Проститься с депутатом Госдумы пришли сотни людей. Церемонию посетил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Как уточнили в ТАСС, Хайруллин будет похоронен на кладбище в поселке Мирный. Место расположено рядом с его матерью.

Ранее стало известно о том, что в Татарстане в авиакатастрофе погиб депутат Айрат Хайруллин. Известно, что при падении частного вертолета выжили только двое — пилот Жавдат Сулейманов и помощник Хайруллина Рамис Газизов. По данным ведомств, вертолет направлялся в Матюшино Лаишевского района. МЧС определяет место падения в шести километрах к юго-востоку от Лаишево.