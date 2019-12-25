В Казани мужчина напал с ножом на девушку и изнасиловал

Насильника удалось установить и задержать в кратчайшие сроки.

В Казани задержали насильника 20-летней девушки.

Следственные органы СУ СК по Республике Татарстан сообщают, что 19 октября неизвестный, угрожая ножом, изнасиловал 20-летнюю девушку, после чего скрылся. При этом мужчина угрожал расправой, если та расскажет о случившемся.

Девушка заявила в полицию. Благодаря грамотно спланированным действиям 28 октября подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 29-летний местный житель, который только летом освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за грабеж и кражи. Мужчина вину свою не признал.

В настоящее время ведутся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжаются.

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