В Казани мужчина напал с ножом на девушку и изнасиловал

В Казани задержали насильника 20-летней девушки.
Следственные органы СУ СК по Республике Татарстан сообщают, что 19 октября неизвестный, угрожая ножом, изнасиловал 20-летнюю девушку, после чего скрылся. При этом мужчина угрожал расправой, если та расскажет о случившемся.
Девушка заявила в полицию. Благодаря грамотно спланированным действиям 28 октября подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 29-летний местный житель, который только летом освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за грабеж и кражи. Мужчина вину свою не признал.
В настоящее время ведутся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжаются.
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Фото:pixabay
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