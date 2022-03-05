В Казани ликвидировали сеть игорных клубов

Полиция накрыла незаконную сеть заведений с азартными играми.

Российские правоохранительные органы на территории Казани ликвидировали сеть игорных клубов и задержали организатора азартных игр в Татарстане. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Согласно предварительным сведениям, подпольные заведения работали с августа 2023 года в трёх помещениях, находившихся,расположенных в Советском районе. В качестве игрового оборудования клиентами использовались компьютерные моноблоки, подключённые к Интернету. Оперативники изъяли 43 единицы такой техники, черновые записи, мобильные устройства и нелегальную выручку от криминальной деятельности в размере около 55 тысяч рублей.

За организацию и проведение азартных игр сотрудниками полиции задержан 39-летний житель Казани. Также в отделение МВД доставлены четыре администратора сети подпольных клубов. пресс-служба МВД РФ по региону

Пофакту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ.

В Москве выявили кол-центры, обманывавшие граждан более 20 стран.

Фото и видео: МВД Медиа