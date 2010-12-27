В Казани автобус затормозил об мечеть

25 декабря днем в центре Казани, недалеко от Центрального рынка, автобус врезался в Султановскую мечеть, сообщили очевидцы.

По предварительным данным, на пути рейсового автобуса оказалась иномарка. Водитель пытался избежать столкновения и, в попытке увернуться, врезался в мечеть. Виновник аварии с места ДТП скрылся.

Службы устанавливают причины случившегося. При столкновении никто не пострадал.

Напомним, ранее Piter.tv писал о жутком происшествии. В Москве автобус въехал в подземный переход. В результате аварии погибло пять человек.

Фото: Telegram / Казань | Мертвые страницы и ЧП