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В Казани автобус затормозил об мечеть
Сегодня, 16:56
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nadiputintseva
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В Казани автобус затормозил об мечеть

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Пассажиры не пострадали.

25 декабря днем в центре Казани, недалеко от Центрального рынка, автобус врезался в Султановскую мечеть, сообщили очевидцы.

По предварительным данным, на пути рейсового автобуса оказалась иномарка. Водитель пытался избежать столкновения и, в попытке увернуться, врезался в мечеть. Виновник аварии с места ДТП скрылся.

Службы устанавливают причины случившегося. При столкновении никто не пострадал.  

Напомним, ранее Piter.tv писал о жутком происшествии. В Москве автобус въехал в подземный переход. В результате аварии погибло пять человек.

Фото:  Telegram / Казань | Мертвые страницы и ЧП

 

Теги: авария , авария с автобусом , дтп , новости россии
Категории: ДТП Происшествия Новости России

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