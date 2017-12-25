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Автобус въехал в подземный переход в Москве: фото и видео с места ЧП

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В Москве на Славянском бульваре автобус на скорости влетел в подземный переход. По предварительным данным погибло пять человек, пострадало около 15.

Во второй половине понедельника. 25 декабря, рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции метро "Славянский бульвар" в Москве. Как сообщает источник ТАСС, погибло пять человек. Пострадало как минимум 15 прохожих. Подробности инцидента выясняются.

 Сейчас рассматривают две возможные причины случившегося. Автобус могла подрезать другая машина или у самого автомобиля отказали тормоза. Об этом рассказал источник РИА Новости. Социальные сети видят в инциденте теракт, но эта версия пока не рассматривается правоохранителями.

Пострадавшим помогают прохожие. На место прибыли экстренные службы: спасатели, скорая. От удара у автобуса вылетели почти все окна. На лестнице перехода лежат пострадавшие и. возможно, погибшие. на видео с места события видно, что из под автобуса торчат ноги.

Автобус въехал в подземный переход в Москве: фото и видео с места ЧП

Видео: Piter.tv

Фото: Twitter / Philipp Kireev
 

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Категории: Происшествия Новости России Картина дня

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