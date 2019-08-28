В Казань привезли 55 пассажиров с "коронавирусного" теплохода "Александр Суворов"

Теплоход возобновит рейсы с 11 августа.

В Казань прибыли пассажиры круизного теплохода "Александр Суворов".

Ранее Piter.TV рассказывал, что в Нижнем Новгороде задержали круизный теплоход "Александр Суворов" из-за вспышки коронавируса среди команды судна. Тогда сообщалось, что все пассажиры сошли на берег и отправлены по домам с четким предписанием о необходимой 2-недельной самоизоляции.

Среди пассажиров были в основном жители Нижнего Новгорода и Татарстана. Сегодня 55 человек с теплохода Александр Суворов были доставлены в Казань. Данные пассажиры будут находиться на самоизоляции, и у них будут браться анализы в определенные дни на коронавирус, как у всех контактных.

ТАСС сообщает, что теплоход "Александр Суворов" возобновит навигацию из Казани 11 августа.

Фото:Instagram/teplohod_suvorov