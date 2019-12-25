На туристическом теплоходе "Александр Суворов" возник очаг коронавируса

На теплоходе из Нижнего Новгорода среди членов экипажа выявлен коронавирус.

На нижегородском теплоходе "Александр Суворов" выявлен очаг коронавируса.

ТАСС сообщает, что в Нижнем Новгороде задержан теплоход "Александр Суворов", так как среди членов экипажа выявлен коронавирус. Двое из них госпитализированы в больницу, 5 человек на самоизоляции. Пассажиры с судна, в основном это жители Нижнего Новгорода и Татарстана, автобусами отправлены по домам. Им выдано предписание об обязательной двухнедельной самоизоляции.

На теплоходе ведется полная санобработка. Члены экипажа и пассажиры проверяются на наличие коронавируса в организме. Пробы с внешней среды показали отрицательный результат.

Уточняется, что на срок проведения профмероприятий Роспотребнадзор отозвал действие санитарного судового свидетельства на плавание на теплоходе.

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Фото:Instagram/teplohod_suvorov