  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На туристическом теплоходе "Александр Суворов" возник очаг коронавируса
Сегодня, 14:33
58
MShaffter

На туристическом теплоходе "Александр Суворов" возник очаг коронавируса

0 0

На теплоходе из Нижнего Новгорода среди членов экипажа выявлен коронавирус.

На нижегородском теплоходе "Александр Суворов" выявлен очаг коронавируса.

ТАСС сообщает, что в Нижнем Новгороде задержан теплоход "Александр Суворов", так как среди членов экипажа выявлен коронавирус. Двое из них госпитализированы в больницу, 5 человек на самоизоляции. Пассажиры с судна, в основном это жители Нижнего Новгорода и Татарстана, автобусами отправлены по домам. Им выдано предписание об обязательной двухнедельной самоизоляции. 

На теплоходе ведется полная санобработка. Члены экипажа и пассажиры проверяются на наличие коронавируса в организме. Пробы с внешней среды показали отрицательный результат.

Уточняется, что на срок проведения профмероприятий Роспотребнадзор отозвал действие санитарного судового свидетельства на плавание на теплоходе.

Ранее:В Татарстане машинисты сломали позвоночники при падении 2 мостовых кранов

Фото:Instagram/teplohod_suvorov

Теги: коронавирус на теплоходе, новости россии, теплоход александ невский
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии