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В Татарстане машинисты сломали позвоночники при падении 2 мостовых кранов

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ЧП произошло на предприятии "Тэмпо" в Набережных Челнах.

В Набережных Челнах упали 2 мостовых крана на предприятии "Тэмпо".

ТАСС со ссылкой на Прокуратуру Татарстана сообщает, что на предприятии "Тэмпо" упали 2 мостовых крана. Оба машиниста получили переломы позвоночников. Они госпитализированы в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ". Прокуратура также ведет проверку с привлечением специалистов Ростехнадзора.

Видео: соцсети

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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