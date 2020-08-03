В Татарстане машинисты сломали позвоночники при падении 2 мостовых кранов

ЧП произошло на предприятии "Тэмпо" в Набережных Челнах.

В Набережных Челнах упали 2 мостовых крана на предприятии "Тэмпо".

ТАСС со ссылкой на Прокуратуру Татарстана сообщает, что на предприятии "Тэмпо" упали 2 мостовых крана. Оба машиниста получили переломы позвоночников. Они госпитализированы в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ". Прокуратура также ведет проверку с привлечением специалистов Ростехнадзора.

Видео: соцсети